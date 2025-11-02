Workshop: ontdek de magie van leer & koper in de Koppelkerk
BREDEVOORT – In de Koppelkerk staat het ambacht centraal tijdens de bijzondere expositie ‘Draag de kunst, Ambacht gedeeld’. Van 14 november 2025 tot en met 4 januari 2026 tonen tassenmaker Femmie den Ouden (Design-Dutch) en kunstenaar Fleur d’Achard hun werk in de bovenzaal van de kerk.
Den Ouden verwerkt restleer tot stijlvolle tassen, terwijl d’Achard koper gebruikt in haar installaties. Samen creëren ze een verrassend samenspel tussen robuust vakmanschap en verfijnde kunst. Beide makers onderzoeken de grenzen van hergebruik en nodigen bezoekers uit om dit zelf te ervaren.
Tijdens de inloopworkshops ‘Leer & Koper’ op 14 en 22 november kunnen bezoekers aan de ambachtstafel zelf aan de slag. Onder begeleiding van de kunstenaars leren deelnemers hoe zij leer en koper kunnen bewerken tot een uniek klein kunstwerk, sleutelhanger of label. De workshops zijn gratis toegankelijk, maar het aantal plaatsen is beperkt tot zes deelnemers tegelijk.
📅 Wanneer: 14 november (13.00–14.30 uur) en 22 november (11.00–12.30 uur)
📍 Waar: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
💶 Deelname: gratis, max. 6 deelnemers tegelijk
🔗 Meer info: www.koppelkerk.nl / info@koppelkerk.nl
