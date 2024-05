Workshop – Socratisch Gesprek met Thijs Ringelberg

BREDEVOORT – Om een goed gesprek te kunnen voeren, moet je vooral goed kunnen luisteren. Leren we dat wel, of wordt vooral van ons verwacht om ad rem te zijn en anderen te overtuigen van ons eigen standpunt? In een socratisch gesprek stellen we ons oordeel uit om te onderzoeken wat we denken en waarom. Gespreksdeelnemers worden aangezet tot beter luisteren, de goede vragen stellen, vertragen, verdiepen en tot de essentie komen.

De Denksmederij

Thijs Ringelberg is filosoof, docent en geeft via De Denksmederij workshops. Naast zijn dagelijkse werk als promovendus in de filosofie maakt hij als praktisch filosoof nuttige vaardigheden uit de filosofische gespreksvoering toegankelijk voor iedereen.

Op zondagmiddag 9 juni neemt hij een kleine groep mee in praktische gespreksvaardigheden. Hij neemt geen ingewikkelde theorieën mee – die blijven mooi op de universiteit – maar richt zich op de praktijk: wat is een goede vraag? Hoe stel je die op een goede manier? Hoe ontdek je de vragen, onzekerheden en waarden die onder de oppervlakte verborgen liggen? En vooral: hoe kom je in je gesprekken dichter bij de kern, zodat je kan bespreken waar het écht om gaat?

Praktische informatie

De workshop ‘Socratisch gesprek’ is onderdeel van het brede cultuurprogramma ‘Staat van de Macht’. Met theater, workshops, muziek, cartoons, cabaret, interactieve lezingen, film en meet-ups kijken we waar de huidige macht zich concentreert, hoe macht (en onmacht) werkt, welke rol we als burger kunnen spelen en hoe we de kloof tussen machtigen en onmachtigen kunnen verkleinen en tot meer verbondenheid kunnen komen.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 9 juni van 13:30 tot 17:00

Entree: € 50 (incl kop koffie/thee & water)

Aanmelden: www.koppelkerk.nl/agenda

Meer informatie:

info@koppelkerk.nl

