Workshop: veilig omgaan met slimme apparaten

WINTERSWIJK – Slimme verlichting, spraakgestuurde speakers of een thermostaat die zichzelf regelt – domotica maakt het leven makkelijker. Maar hoe zorg je dat die slimme apparaten ook veilig zijn? De Bibliotheek Winterswijk organiseert op donderdag 6 november om 19.00 uur een gratis workshop over het veilige gebruik van domotica.

Tijdens de bijeenkomst leggen deskundigen uit hoe slimme technologie werkt, welke risico’s er zijn op het gebied van privacy en beveiliging, en wat je kunt doen om jezelf te beschermen. Ook is er ruimte voor vragen en praktische tips voor thuisgebruik.

“Veel mensen gebruiken slimme apparaten zonder zich bewust te zijn van de mogelijke risico’s,” zegt de organisator. “Met een paar eenvoudige maatregelen kun je al veel veiliger wonen.”

📅 Datum: donderdag 6 november 2025

🕖 Tijd: 19.00 uur

📍 Locatie: Bibliotheek Winterswijk

💶 Toegang: gratis (aanmelden verplicht)

🔗 Aanmelden: www.oostachterhoek.nl/activiteiten

Wist je dat sommige slimme apparaten standaardwachtwoorden gebruiken die wereldwijd hetzelfde zijn? Het aanpassen van dat wachtwoord is vaak de eerste stap naar een veiliger slim huis.