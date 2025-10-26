zo 26 okt — Groenlo: 8°C • 5°–10° meer weer →

Workshop: veilig omgaan met slimme apparaten

Redactie 26 oktober 2025 9
Smart home automation concept, icon for functionalities, person touching button

Foto: PR
9 keer bekeken

WINTERSWIJK – Slimme verlichting, spraakgestuurde speakers of een thermostaat die zichzelf regelt – domotica maakt het leven makkelijker. Maar hoe zorg je dat die slimme apparaten ook veilig zijn? De Bibliotheek Winterswijk organiseert op donderdag 6 november om 19.00 uur een gratis workshop over het veilige gebruik van domotica.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening

Tijdens de bijeenkomst leggen deskundigen uit hoe slimme technologie werkt, welke risico’s er zijn op het gebied van privacy en beveiliging, en wat je kunt doen om jezelf te beschermen. Ook is er ruimte voor vragen en praktische tips voor thuisgebruik.

“Veel mensen gebruiken slimme apparaten zonder zich bewust te zijn van de mogelijke risico’s,” zegt de organisator. “Met een paar eenvoudige maatregelen kun je al veel veiliger wonen.”

📅 Datum: donderdag 6 november 2025
🕖 Tijd: 19.00 uur
📍 Locatie: Bibliotheek Winterswijk
💶 Toegang: gratis (aanmelden verplicht)
🔗 Aanmelden: www.oostachterhoek.nl/activiteiten

Wist je dat sommige slimme apparaten standaardwachtwoorden gebruiken die wereldwijd hetzelfde zijn? Het aanpassen van dat wachtwoord is vaak de eerste stap naar een veiliger slim huis.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?

📧 Stuur je tip in

Zondagochtend begint met een goed verhaal.
Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox.

Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen

Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen

Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen.

KP Houthandel verhuist naar Hengelo (Gld)

💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening
Vindt u dit bericht leuk?