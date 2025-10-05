Workshops: Desinformatie, fake news en AI in verkiezingstijd

LICHTENVOORDE / WINTERSWIJK – Met de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober in aantocht, organiseert Bibliotheek Oost-Achterhoek twee workshops over desinformatie, fake news en AI. De bijeenkomsten vinden plaats in Winterswijk en Lichtenvoorde en zijn bedoeld om kiezers te helpen bewust en kritisch online informatie te beoordelen.

Tijdens de interactieve avonden leren deelnemers hoe ze betrouwbare informatie kunnen vinden in een tijd waarin kunstmatige intelligentie steeds vaker wordt ingezet om nieuwsberichten te maken of te manipuleren. Ook krijgen ze tips om desinformatie en nepnieuws te herkennen. “Juist in verkiezingstijd is het belangrijk om feiten van fictie te onderscheiden en een weloverwogen keuze te maken,” aldus de organisatie.

📅 Data & locaties:

Donderdag 16 oktober, 19.30 uur – Bibliotheek Winterswijk

Vrijdag 17 oktober, 18.30 uur – Bibliotheek Lichtenvoorde

💶 Kosten: gratis

🔗 Aanmelden: www.oostachterhoek.nl/activiteiten

Wist je dat nepnieuws zich gemiddeld zes keer sneller verspreidt op sociale media dan echte nieuwsberichten?