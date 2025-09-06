Workshops en tests rond digitale nalatenschap en balans in Neede en Winterswijk

WINTERSWIJK / NEEDE – In de Bibliotheken van Neede en Winterswijk worden dit najaar gratis activiteiten georganiseerd rond het thema digitale nalatenschap en balans.

Op dinsdag 16 september vindt in Bibliotheek Winterswijk een workshop plaats waarin deelnemers leren wat er gebeurt met accounts en bestanden na overlijden. Een dag later, op woensdag 17 september, wordt dezelfde workshop gehouden in Bibliotheek Neede. Tijdens de bijeenkomst krijgen bezoekers praktische tips om hun digitale nalatenschap te regelen en inzicht in hoe nabestaanden toegang kunnen krijgen tot belangrijke gegevens.

Daarnaast organiseert Bibliotheek Winterswijk van 15 t/m 20 september de Digitale balans test. Daarbij worden bezoekers uitgedaagd om stil te staan bij hun mediagebruik: hoeveel tijd gaat er op aan scrollen, gamen, swipen en bingen, en heb je dit nog in de hand?

“Veel mensen staan er niet bij stil dat hun online leven ook geregeld moet worden voor de toekomst,” aldus de bibliotheek. “Met deze workshops en testen willen we handvatten bieden om bewuster met digitale erfenissen en mediagebruik om te gaan.”

📅 16 september 2025 – Workshop digitale nalatenschap, Bibliotheek Winterswijk

📅 17 september 2025 – Workshop digitale nalatenschap, Bibliotheek Neede

📅 15 t/m 20 september 2025 – Digitale balans test, Bibliotheek Winterswijk

📍 Bibliotheken Neede & Winterswijk

💶 Deelname gratis

🔗 www.oostachterhoek.nl/activiteiten

