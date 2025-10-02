Workshops ‘Veilig online bankieren’ in Eibergen en Neede
BERKELLAND – De Bibliotheken Eibergen en Neede organiseren samen met RegioBank Wormgoor Assurantiën meerdere workshops ‘Veilig online bankieren’. Deelnemers leren hoe zij fraude, phishing en andere vormen van internetcriminaliteit kunnen herkennen en voorkomen.
Bankzaken verlopen steeds vaker digitaal, maar dat brengt risico’s met zich mee. Internetcriminelen doen zich bijvoorbeeld voor als bankmedewerker om persoonlijke gegevens of codes los te krijgen. Tijdens de workshop krijgen bezoekers praktische voorbeelden te zien en leren ze verdachte berichten en websites beter te doorzien.
“Het is vaak lastig om echt en nep van elkaar te onderscheiden,” aldus de organisatie. “Met deze workshop willen we iedereen, jong en oud, weerbaarder maken tegen digitale fraude.”
De workshops zijn gratis toegankelijk, maar aanmelden is verplicht via de website van Bibliotheek Oost-Achterhoek of in de vestiging zelf.
📅 Data & tijden:
-
📍 Neede: donderdag 9 oktober & maandag 17 november | 14.00 – 16.00 uur
-
📍 Eibergen: dinsdag 14 oktober & donderdag 20 november | 10.00 – 12.00 uur
💶 Kosten: gratis
🔗 Aanmelden: www.oostachterhoek.nl/activiteiten
Wist je dat volgens de Nederlandse Vereniging van Banken in 2024 alleen al voor meer dan € 62 miljoen aan schade door bankfraude werd gemeld?
