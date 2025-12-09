Zaklamplezen in Bibliotheek Winterswijk: lezen op de meest avontuurlijke plekjes

WINTERSWIJK – Op zondag 21 december organiseert de Bibliotheek Winterswijk weer het populaire zaklamplezen. Bezoekers – jong én oud – worden uitgenodigd om met een eigen zaklamp de leukste, spannendste en meest verborgen leesplekjes in de bibliotheek te ontdekken.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Deelnemers kiezen een mooi boek en zoeken vervolgens hun ideale leesplek: een zitzak in een donker hoekje, een dekentje op de bank of een van de sfeervol ingerichte leestenten. De bibliotheek zorgt voor sfeerlichtjes en iets lekkers, zodat het een echt winterse leesbeleving wordt.

“Het zaklamplezen is een speelse manier om kinderen én volwassenen te laten ervaren hoe leuk lezen kan zijn, juist op ongewone plekken,” laat de organisatie weten.

Aanmelden is niet nodig en de activiteit is gratis toegankelijk.

Datum: zondag 21 december 2025

⏰ Tijd: 14.00 uur

📍 Locatie: Bibliotheek Winterswijk

💶 Kosten: gratis

🔗 Meer info: www.oostachterhoek.nl/zooo

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)