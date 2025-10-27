ma 27 okt — Groenlo: 10°C • 7°–11° meer weer →

Zing mee met Christmascarols in Lochem

Redactie 27 oktober 2025 15
Foto Gudulakerk buiten Zuidzijde

Gudulakerk - Foto: Jan Breukelman
LOCHEM – Zin om samen de kerst in te zingen? Op zaterdag 20 december kunnen zangliefhebbers deelnemen aan een speciale scratchdag in Lochem, waar Engelse Christmascarols centraal staan. Onder leiding van Els Dijkerman studeert het gezelschap de bekende kerstliederen in, begeleid door Olga Malkina op het grote orgel van de St. Gudulakerk.

Tijdens de zangdag, die plaatsvindt in de Witte Kerk aan de Graaf Ottoweg, staan gezelligheid en samenzang voorop. Op kerstavond, woensdag 24 december, worden de carols vervolgens uitgevoerd tijdens de sfeervolle kerstnachtdienst in de St. Gudulakerk.

Iedereen die van zingen houdt is welkom, of je nu sopraan, alt, tenor of bas bent. Deelname is gratis, met een kleine bijdrage voor koffie, thee en soep. Aanmelden kan via elsdijkerman@gmail.com.

📅 Scratchdag: zaterdag 20 december 2025
🕘 Tijd: 9.30 – 16.30 uur
📍 Locatie: Witte Kerk, Graaf Ottoweg, Lochem
🎶 Uitvoering: woensdag 24 december 2025, 22.00 uur in St. Gudulakerk, Markt Lochem
💶 Kosten: deelname gratis (koffie/thee/soep: vrijwillige bijdrage)
📧 Aanmelden: elsdijkerman@gmail.com

Wist je dat de term scratchkoor verwijst naar een koor dat in één dag wordt gevormd en repeteert voor een eenmalig optreden?

