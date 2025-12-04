Zondag 14 december Pop-up Wijnbar de Smidse in Aalten
AALTEN – Wijnbar de Smidse opent zondag 14 december opnieuw haar deuren, deze keer tijdens de nieuwe KerstMarkt van Leuven. Een mooi initiatief ván en voor wijnliefhebbers. Iedereen is zondag 14 december hartelijk welkom vanaf 15 uur. Wijn, gezelligheid en livemuziek staan op het programma.
Deze middag en avond kunnen meer dan 20 wijnen geproefd en gedronken worden, geselecteerd en geleverd door Jan ter Haar. Wijnen kunnen deze dag ook per fles gekocht worden voor thuis of per doos besteld voor de feestdagen.
De prachtige locatie in de oude Smidse inspireerde tot het idee van een pop-up wijnbar en het plan werd gemaakt. Wijnen werden gekozen, live muziek geregeld en het inrichten van de Wijnbar kon beginnen. De eerste editie was een succesvolle gezellige middag en avond. Kom ook naar de tweede Pop-up Wijnbar tussen 15 en 21 uur! Duo ClassX: Maureen en Gilbert van ROXX zorgen voor de perfecte muzikale omlijsting van deze dag.
Door de meer dan twintig open wijnen is het mogelijk je eigen favoriete wijn te kiezen of te vinden en Jan ter Haar is beschikbaar voor advies en informatie.
Volg voor meer informatie de facebookpagina welke te vinden is via www.popupwijnbar.nl
Zondag 14 december de tweede keer Pop-up Wijnbar de Smidse tijdens de sfeervolle Kerstmarkt van Leuven. Van 15 tot 21 uur !
