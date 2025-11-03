Zondagsverhaal: Bredevoort – stad van stenen en verhalen
Tussen de grachten en smalle straatjes van Bredevoort schuilt een geschiedenis die eeuwen overspant. Ooit lag hier een kasteel in het moeras, strategisch tussen Gelre en Münster. De stad kende oorlog, verwoesting en herbouw — van de Tachtigjarige Oorlog tot de ramp van 1646, toen bliksem het kasteel deed ontploffen en Bredevoort in puin legde. Toch stond de stad telkens weer op.
Als pandstad van de Oranjes bleef Bredevoort een plek met een bijzonder verleden. Nu is het een stad van boeken en verhalen, waar het verleden voelbaar blijft in elke muur en straatsteen.
📅 Lees het complete verhaal op zondag 9 november via Zondagsverhalen — exclusief voor abonnees.
👉 Abonneer je op Zondagsverhalen en ontdek elke week een nieuw verhaal uit de Achterhoek.
📥 Nu al te downloaden voor €1,00.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Sfeervolle drukte bij Grolsch Verzamelaarsbeurs in De Mattelier 9
- De draad van Groenlo – het verhaal van de Grolse Want 4
- Zing mee met Christmascarols in Lochem 3
- Masterclass met documentairemaker Rob Rombout in Bredevoort 3
- Infoavond in Zwolle over babbeltrucs: leren herkennen én voorkomen 2
- Achterhoek primeur met rondreizende Zorg & Welzijn-truck 1
Trending deze week
- Sfeervolle drukte bij Grolsch Verzamelaarsbeurs in De Mattelier 9
- Infoavond in Zwolle over babbeltrucs: leren herkennen én voorkomen 2
- Masterclass met documentairemaker Rob Rombout in Bredevoort 3
- De draad van Groenlo – het verhaal van de Grolse Want 4
- Heavy Duty brengt eerbetoon aan Rory Gallagher in Rockcafé Taste 1
- Wandelen bij Supermaan over de Lochemse Berg 1