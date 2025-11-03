Zondagsverhaal: Bredevoort – stad van stenen en verhalen

36 keer bekeken

Tussen de grachten en smalle straatjes van Bredevoort schuilt een geschiedenis die eeuwen overspant. Ooit lag hier een kasteel in het moeras, strategisch tussen Gelre en Münster. De stad kende oorlog, verwoesting en herbouw — van de Tachtigjarige Oorlog tot de ramp van 1646, toen bliksem het kasteel deed ontploffen en Bredevoort in puin legde. Toch stond de stad telkens weer op.

Als pandstad van de Oranjes bleef Bredevoort een plek met een bijzonder verleden. Nu is het een stad van boeken en verhalen, waar het verleden voelbaar blijft in elke muur en straatsteen.

