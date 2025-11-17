Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte

24 keer bekeken

Tussen de velden rond Zieuwent liggen nog altijd de oude kerkepaden: smalle zandwegen waar generaties boerengezinnen op zondagochtend naar de Sint-Werenfriduskerk liepen. Het ritselen van het gras, het knarsen van klompen, de toren in de verte — het was het ritme van het dorpsleven.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (1) 👎 Niet leuk (0)

Veel van deze paden verdwenen, totdat vrijwilligers ze vanaf de jaren negentig opnieuw in ere herstelden. Dankzij hun inzet slingeren de routes nu weer door het landschap, als stille getuigen van geloof, gewoonte en gemeenschap.

.📅 Lees het complete verhaal op zondag 23 november via Zondagsverhalen — exclusief voor abonnees.

👉 Abonneer je op Zondagsverhalen en ontdek elke week een nieuw verhaal uit de Achterhoek.

📥 Nu al te downloaden voor €1,00.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (1) 👎 Niet leuk (0)