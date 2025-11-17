Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte
Tussen de velden rond Zieuwent liggen nog altijd de oude kerkepaden: smalle zandwegen waar generaties boerengezinnen op zondagochtend naar de Sint-Werenfriduskerk liepen. Het ritselen van het gras, het knarsen van klompen, de toren in de verte — het was het ritme van het dorpsleven.
Veel van deze paden verdwenen, totdat vrijwilligers ze vanaf de jaren negentig opnieuw in ere herstelden. Dankzij hun inzet slingeren de routes nu weer door het landschap, als stille getuigen van geloof, gewoonte en gemeenschap.
