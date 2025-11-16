Zorgen Meetup in Doetinchem: hoe behoudt de Achterhoek jong zorgtalent?

25 keer bekeken

DOETINCHEM – Hoe zorgen we ervoor dat jonge zorgprofessionals behouden blijven voor de sector? Die vraag staat centraal tijdens de regionale Zorgen Meetup op woensdag 26 november 2025 in Doetinchem. De bijeenkomst is onderdeel van de landelijke impactcampagne NaZorgen, voortgekomen uit de BNNVARA-serie Zorgen en ondersteund door het ministerie van VWS.

De urgentie is groot. Slechts twee derde van de zorgstudenten haalt het diploma, en van hen kiest een deel alsnog voor een andere richting. Op de werkvloer loopt het verloop verder op: naar schatting stopt 20% van de jonge zorgprofessionals binnen het eerste jaar. Dat vraagt om actie van onderwijs, werkgevers, beleidsmakers én jongeren zelf.

De Achterhoek speelt een belangrijke rol in deze landelijke dialoog. De editie in Doetinchem wordt georganiseerd door De Gezondste Regio, een beweging van Achterhoekse zorgorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraar Menzis. Zij willen gezamenlijk werken aan een toekomstbestendige sector en het behoud van jong talent.

Tijdens de meetup verbinden panelgesprekken, fragmenten uit de documentaireserie en regionale ervaringen elkaar. Centraal staat de vraag hoe jongeren die bewust voor een zorgloopbaan kiezen, duurzaam inzetbaar kunnen blijven. “We zien dat motivatie er volop is, maar dat jonge zorgverleners veel druk ervaren. Daarom moeten we samen kijken naar oplossingen die werken,” aldus een van de organisatoren.

De toegang is gratis, aanmelden kan online.

📅 Datum: Woensdag 26 november 2025

⏰ Tijd: Middag

📍 Locatie: Doetinchem

💶 Kosten: Gratis

🔗 Website: wgvzorgenwelzijn.nl/agenda/meetup/

