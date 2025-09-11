Zwarte Cross viert feestje op Amsterdam Dance Event

AMSTERDAM – Voor het eerst in de geschiedenis van de Zwarte Cross reist het Achterhoekse festival af naar de hoofdstad. Op zondag 26 oktober organiseert de Zwarte Cross een eigen feest tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE), in de Kromhouthal. Van 15.00 tot 22.00 uur kunnen bezoekers rekenen op een mix van harde beats, stunts en de typische gekkigheid waar het festival om bekendstaat.

“Kom, want ’t geet doar spoken!” roept de organisatie. Creatief directeur Rens den Hartog vult aan: “We kregen de kans om een feestje te organiseren op ADE. Het leek ons mooi om onze bizarre mix van muziek, stunts en Zwarte Cross-gekkigheid naar Amsterdam te brengen. Dit wordt een knaller van een dag.”

De line-up sluit naadloos aan bij de sfeer van het Zwarte Cross-dancepodium. Jaren ’90-iconen Paul Elstak en Ruffneck draaien hun klassiekers, terwijl ook Piraten Power Hour, Gezellige Uptempo en Gabbertje (Ruben van der Meer) op het programma staan. Verder zorgen CRÜPO, Lies Zhara, Jordy Dijkshoorn en rapper DONNIE voor de opbouw richting een stevig slot.

📅 Wanneer: zondag 26 oktober, 15.00 – 22.00 uur

📍 Waar: Kromhouthal, Amsterdam

💶 Tickets: verkrijgbaar via zwartecross.nl

🔗 Info: Zwarte Cross-tickets voor 2026 zijn vanaf 8 november te koop voor fanclubleden, en vanaf 15 november voor iedereen.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

Wat vindt u van dit bericht? 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)