Zwolle viert kermis: drie dagen feest, strijd en nieuwe hoogheden

ZWOLLE – Buurtschap Zwolle stond het laatste weekend van augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Het dorpsfeest begon vrijdag met de optocht van bijna veertig versierde fietsen en wagentjes, gevolgd door de officiële opening door voorzitter Maarten Idink. Muziekvereniging Groenlo en de vaandeliers zorgden voor sfeer, waarna kinderen van basisschool St. Ludgerus het Wilhelmus zongen.

Op zaterdagmiddag was er ringsteken met pony’s en paarden, gevolgd door de spannende Zwolle Buurt Battle, die werd gewonnen door buurt De Kasteelshook. ’s Avonds barstte het feest los met DJ Piet en Jetset, die de tent tot laat vol hielden.

Zondag trok de Zeskamp veel deelnemers: vijftien volwassen- en zes jeugdteams gingen de strijd aan. Bij de volwassenen won Kernactief, dat zijn titel prolongeerde, en bij de jeugd was JMC de sterkste. Muziek van The Sjefs zorgde voor een volle tent.

Maandag stond traditiegetrouw in het teken van de boemel en het vogelschieten. Na een lange strijd kroonden Dion te Bogt (Jeugdkoning), Ramon Porskamp (Koning) en Klaske Teselink (Koningin) zich tot de nieuwe hoogheden van Zwolle. Hun huldiging in de feesttent vormde het bruisende slot van drie dagen vol traditie, strijd en gezelligheid.

