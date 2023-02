Bieb zoekt vrijwilligers DigiTaalhuis

ACHTERHOEK – De Bibliotheek Oost-Achterhoek biedt steeds vaker hulp aan iedereen die ondersteuning op het gebied van de Nederlandse taal wenst. Ook nemen het aantal cursussen voor digitale vaardigheden toe. Voor het DigiTaalhuis is de Bibliotheek daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers, zowel taalcoaches als digitaal vaardige vrijwilligers, voor de gemeentes Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

Taalcoach

Als taalcoach help je een deelnemer met het verbeteren van de Nederlandse taal en kun je het verschil maken in iemands leven. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om het lezen van brieven van de leerkracht van school of het schrijven van een brief aan een mogelijke werkgever. Het kan ook zijn dat je aan de slag gaat met het spreken van de Nederlandse taal. Onze taalvragers kunnen namelijk zowel mensen zijn met Nederlands als 1e taal, als mensen met Nederlands als 2e taal.

Dat wat de taalvrager leert, kan direct toegepast worden in de praktijk. Een taaltraject duurt maximaal 1 jaar. Wekelijks kom je met jouw taalvrager een uur samen in een van onze 7 vestigingen in Winterswijk, Oost Gelre of Berkelland. Tijdens dit uur ga je aan de slag met het persoonlijke leerdoel van jouw taalvrager.

Digivaardige vrijwilligers

Als digivaardige vrijwilliger ondersteun je bij toekomstige cursussen op het gebied van digitale vaardigheden, waarbij de Bibliotheek Oost-Achterhoek verschillende doelgroepen wil bedienen. We zoeken vrijwilligers bij diverse computercursussen, zowel voor tablet- en smartphonecursussen (Android en/of iPad/iPhone) als voor Windows.

Vrijwilligersovereenkomst

De Bibliotheek Oost-Achterhoek is een professionele organisatie, waar afspraken vastgelegd worden in een vrijwilligersovereenkomst. De vrijwilliger ontvangt een lidmaatschap van de Bibliotheek, een eindejaarsattentie en een vergoeding voor eventuele onkosten.

Aanmelden

Meer informatie over deze vrijwilligersvacatures en de aanmeldmogelijkheid is te vinden op www.oostachterhoek.nl/vrijwilligers. Aanmelden in één van de bibliotheekvestigingen in Winterswijk, Berkelland of Oost Gelre is natuurlijk ook mogelijk.

