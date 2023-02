Achterhoek Pride is terug in juni 2023!

ACHTERHOEK – De succesvolle 1e editie van de Pride Achterhoek in 2022 krijgt een vervolg! Juni 2023 wordt opnieuw Achterhoek Pride Maand! Een maand waarin we mensen samenbrengen en vieren hoe divers en kleurrijk de Achterhoek is. Dat iedereen erbij hoort, ongeacht geslacht, gender, geaardheid, afkomst of religie. Voor de nieuwe editie zijn we op zoek naar enthousiaste deelnemers en nieuwe initiatieven!

Bijna alle Achterhoekse gemeentes zijn betrokken bij Achterhoek Pride 2023

De Achterhoek Pride in 2022 is begonnen in een paar gemeenten. Maar het positieve effect is merkbaar: bijna alle Achterhoekse gemeenten spreken nu over het worden van een Regenbooggemeente! En/of over het meedoen aan de Achterhoek Pride in 2023.

We zijn op zoek naar initiatieven voor juni 2023!

Dat kunnen activiteiten zijn die ook in 2022 plaatsvonden, zoals lezingen, tentoonstellingen, een regenboog-kerkdienst, en heerlijke regenbooggebakjes. Maar we zijn op zoek naar nóg meer initiatieven. Dat kunnen kleine initiatieven zijn, zoals aandacht op school, binnen een bedrijf, organisatie en/of sportvereniging. Maar ook lezingen of debatten over regenboogonderwerpen, voorlichtingen in culturele en/of buurtcentra in samenwerking met onderwijs, jeugd- en jongerenwerk. Of ontmoetingsavonden en netwerkbijeenkomsten waarbij organisaties kennis maken met kleurrijke en diverse mensen. En theater- en filmavonden, exposities, feestavonden etc. Met als hoogtepunt een pridewalk of een feest in de stad of het dorp.

Meedenken of meedoen? Aanmelden kan nu al

We zijn op zoek naar organisaties en ondernemers die diversiteit en inclusiviteit willen uitstralen én willen meedoen aan de Achterhoek Pride 2023. Natuurlijk kunnen wij meedenken en handvatten bieden. Voor meer informatie of aanmelding kunnen geïnteresseerden een e-mail sturen naar info@achterhoekpride.nl.

Informatie over het programma van de Achterhoek Pride Maand vind je op www.achterhoekpride.nl.

