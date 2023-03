De Beesten van Gijs Wilbrink is Beste Boek Achterhoek en Liemers 2022!

ACHTERHOEK – De Beesten, de debuutroman van Gijs Wilbrink, is verkozen tot Beste Boek Achterhoek en Liemers 2022. Wilbrink kreeg de prijs zondag tijdens het Waeketreffen in de Koppelkerk in Bredevoort uitgereikt. “De Beesten is een kolossaal debuut. Een pronkjuweel, waarmee de schrijver zich schaart bij de beste auteurs die Nederland ooit heeft voortgebracht”, stelde vakjuryvoorzitter Gerwin Nijkamp.

Het boek De Beesten speelt zich af in de Achterhoek, te midden van motoren, stropers, nertsenfokkerijen en handeltjes die het daglicht niet kunnen verdragen. Juryvoorzitter Gerwin Nijkamp had niets dan lovende woorden over het boek, dat hij een ‘kolossaal debuut’ noemde. “Veel debuten vertonen kenmerken van een aarzelend begin of voorzichtig blinkend talent. Niets van dat bij Wilbrink. De beesten is een pronkjuweel, waarmee de schrijver zich schaart bij de beste auteurs die Nederland ooit heeft voortgebracht. Gijs Wilbrink is waarachtig een taalvirtuoos, die elke zin schildert met overrompelende kracht en verbeeldingskracht. Staring en Heuvel hebben ons leefgebied in de voorgaande eeuwen met allure beschreven. Wilbrink past in dat illustere rijtje”, aldus Nijkamp, die het Beste Boek-beeld en de geldprijs aan Gijs Wilbrink overhandigde.

De schrijver was zichtbaar vereerd met het winnen van de Beste Boek-verkiezing. Wilbrink: “Dit doet mij heel veel. Het is spannend om over mijn geboortegrond te schrijven. Ik was bang om verkeerd begrepen te worden. Dat dit boek juist in deze regio zó omarmd wordt, is ontzettend belangrijk voor me. Bedankt!”

Veel lof en streektaal

Ook de andere vier genomineerden: Phoenix, de memoires van Abel Sikkink van Bert Wagendorp, Zwientie in den Achterhook van Rienke Beernink, Zutphen 1572, de geschiedenis van een bloedbad van Johan Visser en Adembenemend, van Lucel ten Have-Krabben kregen lof, een oorkonde en geldprijs overhandigd. “Bij de beoordeling hebben we het regionale karakter van het boek zwaar laten meewegen. Ook oorspronkelijkheid, originaliteit en meerwaarde waren belangrijke criteria. We vinden het geweldig, dat een streektaalboek de nominaties heeft gehaald en ook in de andere genomineerde werken klinkt de streektaal meer dan ooit door”, aldus Nijkamp.

Flonkergood voor Stapelkamp

Met het Waeketreffen in Bredevoort werd de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book van 5 t/m 12 maart afgetrapt. In de Koppelkerk werd het eerste exemplaar van Flonkergood, het Waeke-kadobuukske, overhandigd aan Anton Stapelkamp, burgemeester van Aalten.

Het is nog de hele maand Meert Streektaalmaond. Met diverse activiteiten hoopt Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers het praten, lezen en schrijven in onze mooie streektaal te stimuleren.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl