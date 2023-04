Aantal WW-uitkeringen in Gelderland in maart gestegen, maar uitzendwerk biedt goede kansen

ACHTERHOEK – Na een korte daling is het aantal WW-uitkeringen in maart weer gestegen, zowel landelijk als in alle regio’s in Gelderland. Hoewel de arbeidsmarkt nog steeds krap is, blijft het aantal uitzendkrachten dalen en nemen werkgevers steeds vaker zelf personeel in dienst. In de eerste helft van 2022 kwam 22% van de mensen die vanuit een WW-uitkering aan het werk gingen in Gelderland, via een uitzendbureau aan een baan. Dit is een daling ten opzichte van een jaar eerder, toen dat nog 27% was.

<strong>Stijging van het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek in maart</strong>

In de Achterhoek waren er eind maart 2023 nog 2.100 WW-uitkeringen verstrekt door het UWV. Dit zijn 67 WW-uitkeringen meer dan een maand eerder en 262 minder dan een jaar eerder. Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is daarmee 3,3% hoger dan een maand geleden, maar 11,1% lager dan een jaar geleden. Landelijk gezien is het aantal WW-uitkeringen eind maart 3,8% lager dan de maand daarvoor en 10,8% lager dan een jaar geleden.

Ondanks de stijging van het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek, biedt uitzendwerk nog steeds goede kansen voor werkzoekenden. Werkgevers in de regio zijn namelijk nog steeds op zoek naar nieuwe arbeidskrachten en via uitzendbureaus kunnen mensen snel aan het werk. Het UWV biedt ondersteuning aan werkzoekenden bij het vinden van werk via uitzendbureaus.

