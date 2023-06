Enorme verschillen in laadpaaltarieven in de Achterhoek, soms bijna twee keer zo duur

ACHTERHOEK – Als je je elektrische auto wilt opladen bij een publiek laadpunt in de Achterhoek, kunnen de kosten sterk variëren. Uit een analyse van Independer op basis van data van Eco-Movement blijkt dat de tarieven per gemeente in Gelderland aanzienlijk verschillen. Zo is een laadpaal in Putten bijna twee keer zo duur als een vergelijkbaar laadpunt in de gemeente West Maas en Waal.

Gemiddeld kost een kilowattuur (kWh) stroom bij een laadpaal in Gelderland 34 cent, maar er zijn grote verschillen per gemeente. West Maas en Waal is de voordeligste gemeente in de provincie. Hier betaal je slechts 25 cent per kWh stroom. Dit maakt het samen met de gemeenten Losser en Staphorst zelfs de meest voordelige gemeente van heel Nederland. Aan de andere kant bevindt zich Terschelling, waar het gemiddelde tarief maar liefst 60 cent per kWh bedraagt, waarmee het de duurste gemeente van Nederland is.

In Putten, Zaltbommel en Heumen betaal je bijna twee keer zoveel om je auto op te laden bij een publiek toegankelijke laadpaal, namelijk gemiddeld 49 cent per kWh. De duurste gemeenten in de Achterhoek zijn:

Putten, Zaltbommel en Heumen: 49 cent per kWh

Oude IJsselstreek, Hattem, Harderwijk en Culemborg: 48 cent per kWh

Buren en Berkelland: 46 cent per kWh

“Dit zijn opvallend grote verschillen, vooral omdat het gaat om openbare laadpalen. Je kunt er ook voor kiezen om je auto thuis op te laden, waar je tot het prijsplafond slechts 40 cent per kWh betaalt. Dat is nog altijd goedkoper dan de eerdergenoemde 60 cent. Let wel op dat je het afgesproken tarief met je leverancier niet overschrijdt”, aldus Joris Kerkhof, energie-expert bij Independer. Sommige leveranciers bieden echter al contracten aan met tarieven ruim onder het prijsplafond. Als je zonnepanelen hebt en daarmee je auto kunt opladen, ben je natuurlijk helemaal voordelig uit.

Bekijk hier de gemiddelde kosten per gemeente: https://www.independer.nl/energie/info/onderzoek/verschillen-laadpaal-kosten

Gelderland blijft echter een voordelige provincie als het gaat om het opladen van een auto bij publieke laadpunten. Met een gemiddeld tarief van 34 cent per kWh stroom is het 14,4% goedkoper dan elders in Nederland. Toch zijn er provincies waar je nog voordeliger uit bent, zoals Overijssel waar je gemiddeld slechts 31 cent per kWh betaalt, en Zuid-Holland.

Wat betreft parkeerplekken kunnen de kosten ook sterk variëren per type locatie. Het opladen in een ondergrondse parkeergarage is gemiddeld 16,8% duurder dan op straat. Ook op parkeerterreinen en in reguliere parkeergarages liggen de tarieven hoger dan langs de weg, namelijk 13,6% meer.

