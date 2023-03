Gratis webinar over mediagebruik voor (groot)ouders

ACHTERHOEK – Ter gelegenheid van de Media Ukkie Dagen organiseert de Bibliotheek op dinsdagavond 28 maart het (landelijke) webinar ‘Kom in beweging met media’. Deelname is gratis en het webinar begint om 20.00 uur. Meer info is te vinden op www.oostachterhoek.nl/mud23, waar registreren voor het webinar ook mogelijk is.

Nadenken over mediagebruik jonge kinderen

Op 24 maart 2023 starten de jaarlijkse Media Ukkie Dagen. Een week lang aandacht voor media en jonge kinderen. Het thema van de Media Ukkie Dagen 2023 is ‘Balans: Bewegen met media’. Het webinar op 28 maart (Kom in beweging met media) heeft als doel deelnemende (groot)ouders van kinderen tussen de 0 en 6 jaar te laten nadenken over de plek die media heeft in het leven van hun (klein-)kind. Is er sprake van balans en hoe zou voor hen het ideaal zijn?

Balans aanbrengen

Ook krijgen de deelnemers tips om meer balans aan te brengen en laten we zien welke media kinderen juist in beweging zetten (of wat je daar zelf voor kunt doen). Naast concrete tips wordt hen ook een spiegel voorgehouden, want hoe zit het met voorbeeld dat zij zelf geven? Is er sprake van balans, of willen zij ook iets veranderen?

Denise Bontje

Het webinar wordt verzorgd door Denise Bontje (@dmaakthetbont). Zij is gespecialiseerd op het gebied van taal en mediaopvoeding én samen met Manon Bontje beheerder van Mediasmarties, de online mediagids vol media voor kinderen van 0 – 12 jaar.

