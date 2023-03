Hoe ziet u de Achterhoek in 2027?

ACHTERHOEK – De eerste periode (2015-2022) van LEADER is afgelopen. “Wij zijn nu bezig met het opstellen van een nieuw programma, voor de periode 2023-2027. Daarvoor kunnen we uw hulp gebruiken! U bepaalt namelijk de inhoud van het programma. Dit doet u door de enquête in te vullen of door naar een van de twee werksessies te komen en ons te laten weten hoe u de Achterhoek ziet in 2027”. U vindt de enquête door hier te klikken:



De bijeenkomsten vinden plaats op:

* donderdag 16 maart bij de Stadsboerin, Klootsemastraat 1 te Doetinchem

* donderdag 23 maart in Natuurpark Kronenkamp, Kronenkamp 14 te Neede

Let op: de bijeenkomst op 7 maart in Aalten/IJzerlo gaat niet door!

De werksessies starten om 17.00 uur en zijn om uiterlijk 19.30 uur afgelopen. Er wordt gezorgd voor soep en een broodje!

Wilt u deelnemen aan een van deze bijeenkomsten?

Geef u dan op door hier te klikken.

Door de enquête in te vullen of door mee te doen aan een werksessie worden uw ideeën over samen goed leven, wonen en werken in de Achterhoek in het LEADER programma voor de periode 2023-2027 verwerkt!

Heeft u vragen?

Jolanda Kemna is de LEADER coördinator en verantwoordelijk voor dit proces. U kunt haar bellen op 06-13443166 of mailen via jolandakemna@leaderachterhoek.nl

