In gesprek over woningnood

DOETINCHEM – Om de woningnood aan te pakken zet de Achterhoek in op de bouw van 8.390 woningen tot en met 2030. Kunnen we niet sneller bouwen? Wat zijn de belemmerende factoren? Op donderdagavond 30 maart gaan we bij Meet Up Achterhoek in gesprek met de belangrijkste spelers op de woningmarkt bij Streeckgenoot in Doetinchem. De gespreksavond is vrij toegankelijk en is ook via livestream te volgen.

Op de Meet Up van 30 maart wordt de woningnood uitgediept: hoe groot is het woningtekort eigenlijk in de Achterhoek? Aan welk type woningen is met name gebrek? Daarnaast wordt stilgestaan bij de thema’s: betaalbaarheid, huidige woningvoorraad en snelheid waarmee gebouwd kan worden.

In gesprek met…

Gespreksleider Esther Ruesen gaat in gesprek met de aannemer (Marten ter Haar van Van Wijnen), de bank (Hans van de Guchte van de Rabobank), de woningcorporatie (Els Birkenhäger van Sité), de makelaar (Ben Groot Roessink van ten Hag Makelaars) en de gemeente (wethouder Bart Porskamp van Oost-Gelre). Wat is hun rol en invloed in het oplossen van de woningnood?

Drieluik over woningnood

Deze avond is het startsein van een drieluik over woningnood in de Achterhoek. Alle drie meet ups vinden plaats bij Streeckgenoot, Spinbaan 21a in Doetinchem. Op de tweede avond – 11 mei – zoomen we in op de specifieke uitdagingen in de Achterhoek, o.a. vergrijzing. Op 22 juni sluiten we de serie af met oplossingsrichtingen: we onderzoeken nieuwe manieren van bouwen en out of the box-mogelijkheden van (samen)wonen. De avonden zijn in de zaal bij te wonen, maar ook thuis te volgen via livestream. Aanmelden voor de avond kan via www.meetup-achterhoek.nl.

Over Meet Up Achterhoek

Meet Up Achterhoek zijn reizende gespreksavonden door de Achterhoek over actuele maatschappelijke thema’s. De avonden hopen in deze gepolariseerde tijden burgers, bedrijven en overheid samen te brengen om samen aan de slag te gaan met de grote uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Tijdens de meet up staat de microfoon wijd open, maar een open en nieuwsgierige houding is verplicht. De vaste gespreksleider van Meet Up Achterhoek is Esther Ruesen.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl