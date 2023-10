Koninklijke Onderscheiding voor Harry Paf

GROENLO – Bij zijn afscheid -afgelopen maandagavond in het Sportcafé op het sportpark Den Elshof- en dat als wnd. voorzitter van S.V. Grol, is Harry Paf (71) Koninklijk Onderscheiden.

Tekst en foto’s: Theo Huijskes

Het was wethouder, in dit geval locoburgemeester Jos Hoenderboom van de gemeente Oost Gelre, die het scheidende bestuurslid, en dat in het bijzijn van onder anderen zijn echtgenote en overige familieleden, de bijbehorende versierselen mocht opspelden. En daar bleef het niet bij. Want voorafgaande aan deze officiële handeling was dezelfde Harry Paf al onderscheiden met de titel ‘Erelid’ van de Groenlose sport- c.q. voetbalvereniging. In dit geval was de eer toebedeeld aan Grolvoorzitter Stan Raben om het scheidende bestuurslid, en dat met name in de functie van wnd. voorzitter, uit te zwaaien. Een en ander ging derhalve gepaard met de toekenning van de veel begeerde onderscheiding ‘Erelid’ van de Groenlose voetbalclub. Daarbij werd aandacht besteed aan de inzet van Paf op tal van terreinen ten behoeve van in eerste instantie S.V. Grolse Boys en inmiddels een aantal jaren de fusieclub S.V. Grol. Hierbij werd tevens nog eens terechte aandacht besteed aan de het vele werk van Paf ten behoeve van het fusieproces, hetgeen enkele jaren geleden heeft geleid tot een succesvolle samenwerking van de beide voetbalclubs.

Naast zijn verdiensten voor de beide voetbalclubs, liet ook locoburgemeester Jos Hoenderboom niet na om ook alle overige verdiensten van Harry Paf ten behoeve van de Groenlose gemeenschap te memoreren. Daarbij kwamen in het bijzonder zijn verdiensten voorbij in het belang van de Groenlose Scholengemeenschap Marianum en niet te vergeten zijn tomeloze inzet voor de Groenlose Volleybalvereniging Grol. Voor laatstgenoemde vereniging heeft Paf zich eveneens bijzonder verdienstelijk gemaakt als voorzitter. Daarnaast was hij als allround bestuurder tevens een belangrijke schakel tussen enerzijds de Grolse Volleybalclub en anderzijds de overkoepelende Volleybalorganisatie Nevobo. Na zijn bestuurlijke activiteiten binnen de plaatselijke volleybal was Harry Paf vervolgens elf jaar achtereen voorzitter van S.V. Grolse Boys om aansluitend sedert de succesvolle totstandkoming van het fusieproces de functie van wnd. voorzitter op te pakken bij S.V. Grol. En bij laatstgenoemde club zal Harry Paf niet van het voetbaltoneel verdwijnen, maar zal hij zich blijven inzetten voor het belang van de voetbalsport binnen de gemeenschap Groenlo.

Super interessant! Dit wil je niet missen: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

E-mail