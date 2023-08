Nationale Amerikaanse selectie aan de start van de Ronde van de Achterhoek

ACHTERHOEK / GROENLO – Op zondag 27 augustus staat Groenlo in het teken van een groots wielerfestijn. Honderden renners vanuit binnen- en buitenland verzamelen zich in de stad, waar zowel de start als de finish van de (inter)nationale UCI Koers Ronde van de Achterhoek zal plaatsvinden.

De Ronde van de Achterhoek is een veelbelovend evenement dat dit jaar voor de derde keer wordt georganiseerd. Met de deelname van internationale ploegen, is het een belangrijk evenement voor zowel het publiek als voor de promotie van de wielersport en de Achterhoek als wielerregio. Voorzitter Manuel Hezeman benadrukt het belang van de wedstrijd: “We doen het uiteraard voor het publiek, maar vooral voor de promotie van de wielersport en de Achterhoek als (wieler)regio.”

Deelnemersveld en parcours

Het deelnemersveld van de Ronde van de Achterhoek is dit jaar sterker dan ooit tevoren. Met de aanwezigheid van ploegen uit Tsjechië, Israël, Amerika, Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Polen, Denemarken, Italië en Canada, naast de Nederlandse topploegen, belooft de competitie intens te worden over het 200 kilometer lange parcours. Opmerkelijk is de deelname van de nationale selectie van Amerika, die na het WK in Glasgow naar Groenlo is gekomen.

Het parcours van de Ronde van de Achterhoek zal worden verrijkt met twintig gravel- en kasseienstroken. Arjan Ribbers, verantwoordelijk voor de wielertechnische zaken, is verheugd dat deze karakteristieke wegen zijn opgenomen in het Achterhoekse parcours. Hij zegt: “Dit maakt onze Achterhoekse Hoogmis uniek, daar zijn we trots op.”

Programma en verwachtingen

Op de dag van het evenement, vanaf 9.00 uur, zullen 175 renners zich klaarmaken voor de race. Honderd motoren zullen zorgen voor verkeersbegeleiding van de karavaan, waarvan de BMAC uit Borculo een belangrijke faciliteerder is. De start vindt plaats om 12.00 uur in Groenlo aan de Ruurloseweg, en de eerste 5 kilometer van de koers verloopt geneutraliseerd door Groenlo. Daarna begint de officiële koers aan de Deventer Kunstweg, ter hoogte van de Buitinkweg. De finish is eveneens aan de Ruurloseweg gepland. De eerste finishdoorkomst wordt verwacht rond 16.00 uur, waarna nog vier lokale finishronden door Groenlo worden verreden.

Omroep Gelderland zal vanaf 14.30 uur liveverslag op televisie uitbrengen, inclusief beelden vanuit de helikopter.

