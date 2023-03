Theater De Storm eerste in de Achterhoek met blindentolk

WINTERSWIJK – Theater De Storm in Winterswijk heeft deze maand een primeur in de Achterhoek: live audiodescriptie voor blinden en slechtzienden tijdens theatervoorstellingen. Hiermee is het theater de eerste schouwburg in de regio die deze unieke theaterervaring aanbiedt. Het theater werkt hiervoor samen met Stichting Komt het Zien! en Oogcafé Winterswijk.

Tijdens de voorstellingen zal een blindentolk aanwezig zijn die live verslag doet van alle theatrale elementen die zo typerend zijn voor de voorstelling. Door middel van een koptelefoon kunnen visueel beperkten de voorstelling beleven als een soort radioverslag. Een paar dagen voor de voorstelling ontvangen blinde en slechtziende bezoekers per e-mail een introductie, waarin visuele informatie wordt gegeven over de kostuums, het decor en de acteurs. Op de voorstellingsavond zelf is er ook een speciale inleiding, waarbij de blindentolk het decor en de kostuums beschrijft en de bezoekers kennis kunnen maken met de stem van de artiest.

Directeur Marijt Helmink van Theater De Storm is enthousiast over deze nieuwe toevoeging aan het theateraanbod: “Er zit een verschil tussen ergens bij zijn of iets ook daadwerkelijk beleven. Met live audiodescriptie mis je als blinde of slechtziende niets. Sterker nog, we weten uit eerdere reacties dat ze het gevoel kunnen ervaren dat ze weer kunnen zien.”

De reacties van bezoekers en collega-theaters zijn tot nu toe zeer positief. “Ik besefte dat ik voor het eerst had gezien wat ik al die jaren gemist had. Ik heb me niet blind gevoeld of voorzien van een aanpassing”, aldus een van de bezoekers. Theater De Storm heeft voor het komende seizoen zelfs twee voorstellingen geprogrammeerd met een blindentolk.

De eerste voorstelling met live audiodescriptie vindt plaats tijdens de show van Ellen ten Damme op vrijdag 31 maart aanstaande. Het nieuwe programma van Theater De Storm wordt op 1 juni bekendgemaakt tijdens de seizoenslancering.

