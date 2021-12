BORCULO – De oliebollenactie van Volharding gaat door dit jaar. Er zal een drive thru worden opgezet zodat we alles onder veilige omstandigheden kunnen doen. De oliebollen kunnen besteld worden op onze website www.volhardingborculo.nl

Donderdag 30 december zal deze drive thru geopend zijn van 09.30 tot 17.00 uur. Eventueel bestellen in de drive thru is ook mogelijk.

