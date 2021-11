Herfstwandeling Stichting Wandel en Beleef

Deel dit bericht













GROENLO – De Stichting Wandel en Beleef organiseert op zondag 21 november de jaarlijkse herfstwandeltocht. Vanaf 08.00 uur kan er worden gestart bij café Grolzicht aan de Oude Winterswijkseweg 35. Gekozen kan worden uit drie afstanden: 20 km (vertrek tot 11.00 uur), 15 km (vertrek tot 12.00 uur) 10 km (vertrek tot 13.00 uur). Onderweg is er een pauzeplek met koffie /thee en bij terugkomst is er een kop soep voor iedere wandelaar. Bij het eindpunt wordt gecontroleerd op een QR-code (volledig gevaccineerd, of testen voor toegang).

De route wordt op belangrijke kruisingen/punten met pijlen aangegeven. Wandelaars kunnen via papier de route ook lopen met GPS.

Deelnamekosten Euro 7,- incl. consumptie en soep.

