Albert Heijn Winterswijk twee weken dicht voor verbouwing
WINTRSWIJK – De Albert Heijn aan de Dingstraat 34 in Winterswijk sluit tijdelijk de deuren voor een verbouwing. De winkel gaat woensdag 4 maart om 17.00 uur dicht en heropent dinsdag 17 maart om 11.00 uur. Volgens supermarktmanager Patricia Meinen wordt de winkel binnen de bestaande muren volledig vernieuwd. Door een andere indeling wordt het vloeroppervlak efficiënter benut. Daardoor ontstaat meer ruimte en kan het assortiment worden uitgebreid.
Het vernieuwde versplein krijgt een groter aanbod aan groente, fruit, maaltijden, salades en verspakketten. Ook komt er een uitgebreider assortiment voor ontbijt, lunch en borrel. Nieuw is onder meer een apart schap met sushi en pokébowls. Daarnaast wordt het serviceplein aangepast. Er komen extra zelfscankassa’s, waarvan twee ook geschikt zijn voor contante betalingen. Klanten die liever bij een reguliere kassa afrekenen, kunnen daar volgens de supermarkt terecht.
