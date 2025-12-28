All That’s Left of You te zien in Filmhuis Winterswijk

WINTERSWIJK – In het Servicetheater Skopein draait op dinsdag 13 januari 2026 de indringende film All That’s Left of You. De film is die dag te zien om 16.00, 18.30 en 21.00 uur en vertelt het verhaal van drie generaties Palestijnen die leven met de gevolgen van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

De film volgt Noor, een jonge Palestijnse jongen die in 1988 betrokken raakt bij protesten tegen Israëlische soldaten. Zijn familiegeschiedenis voert terug naar 1948, wanneer zijn grootouders moeten vluchten uit Jaffa na het ontstaan van de staat Israël. Terwijl vader Salim probeert confrontaties te vermijden, draagt grootvader zijn woede juist over op zijn kleinzoon. Dat leidt tot spanningen binnen het gezin en mondt uit in een dramatische gebeurtenis wanneer Noor tijdens een demonstratie wordt neergeschoten en in coma raakt.

All That’s Left of You is geregisseerd door Cherien Dabis en wordt wereldwijd geprezen als een aangrijpend familieportret tegen de achtergrond van de Nakba en het voortdurende conflict in het Midden-Oosten. De film dingt mee naar de Oscar voor Beste Buitenlandse Film; de uitslag volgt eind januari.

Het bestuur van Stichting Filmhuis Winterswijk benadrukt dat de voorstellingen voor iedereen toegankelijk zijn. Donateur zijn is niet verplicht; donateurs ontvangen wel €3 korting per voorstelling.

Reserveren kan online via Skopein of telefonisch via 0543-521515. Gereserveerde kaarten moeten uiterlijk 15 minuten voor aanvang worden opgehaald.

