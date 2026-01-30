Allereerste Vonk Verhalenlab geeft lokale verhalen een podium

39 keer bekeken

HENGELO (GLD) – Amphion Cultuurbedrijf organiseert op zondagmiddag 12 april het allereerste Vonk Verhalenlab. Het storytellingcafé vindt plaats bij Café de Jongens en is gratis toegankelijk voor iedereen.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Tijdens Vonk Verhalenlab staan persoonlijke verhalen van inwoners uit de gemeente Bronckhorst centraal. Vijf vertellers brengen ieder een verhaal van maximaal vijf minuten: stoer, ontroerend, grappig of juist klein en persoonlijk. De middag wordt muzikaal omlijst door live muziek van The Dudes of Hengel en er is ruimte om na afloop na te praten.

Het evenement is het slotstuk van een training verhalen vertellen die in maart wordt gegeven door Boaz Boele. Naast vijf verhalenvertellers worden ook vijf zogeheten verhalendragers gezocht: trainingsmaatjes die samen met de vertellers het traject doorlopen. De trainingen vinden plaats op maandag 9, 16, 23 en 30 maart 2026, van 18.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis van Bronckhorst in Hengelo. Een generale repetitie volgt op 12 april, voorafgaand aan het optreden.

Vonk Verhalenlab vindt plaats van 14.30 tot 16.00 uur en is bedoeld voor een breed publiek. Iedereen is welkom, deelname is gratis en aanmelden kan via langlevekunst@amphion.nl onder vermelding van aanmelden Verhalenlab. Amphion Cultuurbedrijf zoekt nadrukkelijk naar een diverse groep deelnemers van 16 jaar en ouder.

Wie deze ronde misgrijpt, krijgt later opnieuw een kans: er volgen meer edities.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)