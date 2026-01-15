Alzheimer Café Zutphen: ‘Koffie met een verhaal’

ZUTPHEN – Mensen met dementie, hun naasten en andere belangstellenden zijn op woensdag 21 januari 2026 welkom bij het Alzheimer Café Zutphen e.o.. De maandelijkse bijeenkomst vindt plaats in Buurtcentrum Het Bornhof en staat dit keer in het teken van Koffie met een verhaal.

Tijdens deze informele avond staan ervaringsverhalen over (het omgaan met) dementie centraal. Vanwege de positieve reacties bij eerdere edities is gekozen om dit thema te herhalen. Bezoekers gaan met elkaar in gesprek over vragen als: hoe is het om de diagnose dementie te krijgen, hoe ga je om met het accepteren van hulp en hoe houd je de moed erin? Het delen van persoonlijke verhalen kan zorgen voor herkenning, troost en nieuwe inzichten.

Het Alzheimer Café is bedoeld als ontmoetingsplek voor mensen die dementie hebben, hun partners, familieleden, hulpverleners en andere geïnteresseerden. In een veilige en vertrouwde omgeving is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Tijdens de pauze en na afloop kunnen bezoekers terecht bij de leestafel met gratis brochures van Alzheimer Nederland en boeken ter inzage of om te lenen.

De inloop is vanaf 19.00 uur met koffie en thee. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Het Alzheimer Café wordt begeleid door vrijwilligers en professionals. De toegang is gratis; aanmelden is niet nodig.

Meer informatie is te vinden via

www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland

of telefonisch via Alzheimer Nederland Oost-Gelderland: 06-13514411.

