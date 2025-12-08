Alzheimer Café Zutphen organiseert avond “Koffie met een verhaal”
ZUTPHEN – In het Alzheimer Café komen elke maand mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals samen voor ontmoeting en praktische informatie. Op woensdag 17 december staat in Buurtcentrum Het Bornhof opnieuw het thema “Koffie met een verhaal” centraal, na de positieve reacties van eerdere edities.
Tijdens deze informele bijeenkomst delen bezoekers hun ervaringen over leven met dementie. Ervaringsverhalen bieden herkenning, troost én inzichten in hoe om te gaan met veranderingen, hulpvragen en het behouden van moed. “Mensen die dementie van dichtbij meemaken, begrijpen elkaar als geen ander,” aldus de organisatie.
Naast het programma is er ruimte om rustig in gesprek te gaan. Op de leestafel liggen gratis brochures van Alzheimer Nederland en boeken die ter plekke ingezien of geleend kunnen worden. Vrijwilligers en professionals zijn aanwezig om bezoekers te begeleiden.
De avond is laagdrempelig en bedoeld voor iedereen die met dementie te maken heeft of meer wil weten.
-
Datum: woensdag 17 december 2025
-
⏰ Tijd: Inloop 19.00 uur, programma 19.30–21.00 uur
-
📍 Locatie: Buurtcentrum Het Bornhof, Hobbemakade 246, Zutphen
-
💶 Kosten: Gratis
-
🔗 Meer info: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland
-
📞 Dementielijn: 0800-5088
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Zing mee met Christmascarols in Lochem 7
- Spring het nieuwe jaar in bij de Nieuwjaarsduik Oost Gelre 7
- Midwinterhoornwandeling Groenlo viert 15e editie met extra sfeervolle lichtjesroute 3
- Het geluid dat de winter opent – Midwinterhoornblazen in de Achterhoek 3
- Oost Gelre klaar voor oudejaarsdag: regels voor veilig carbidschieten 2
- Kuypers Zorg voor Vastgoed sluit zich aan bij Wessels Bouwgroep 2
Trending deze week
- Spring het nieuwe jaar in bij de Nieuwjaarsduik Oost Gelre 7
- Midwinterhoornwandeling Groenlo viert 15e editie met extra sfeervolle lichtjesroute 3
- Het geluid dat de winter opent – Midwinterhoornblazen in de Achterhoek 3
- Kuypers Zorg voor Vastgoed sluit zich aan bij Wessels Bouwgroep 2
- Oost Gelre klaar voor oudejaarsdag: regels voor veilig carbidschieten 2
- Zing mee met Christmascarols in Lochem 7