Alzheimer Café Zutphen over euthanasie en dementie

ZUTPHEN – Het Alzheimer Café Zutphen e.o. organiseert op woensdag 18 februari 2026 een bijeenkomst in Buurtcentrum Het Bornhof. Thema van de avond is ‘Euthanasie en dementie: een (on)mogelijke combinatie’. Mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en andere belangstellenden zijn welkom.

Tijdens het Alzheimer Café wordt stilgestaan bij de geschiedenis en recente ontwikkelingen rondom levensbeëindiging in Nederland. De euthanasiepraktijk blijkt in de praktijk complex, zeker wanneer het gaat om dementie en psychisch lijden. Ook de rol van de wilsverklaring komt aan bod.

SCEN-arts Bart Schudel probeert antwoord te geven op vragen die bij dit onderwerp leven. Na de presentatie is er ruimte om ervaringen te delen en met elkaar in gesprek te gaan. Het Alzheimer Café is nadrukkelijk bedoeld als laagdrempelige ontmoetingsplek voor lotgenoten.

Tijdens de pauze en na afloop kunnen bezoekers terecht bij de leestafel met brochures van Alzheimer Nederland en boeken over dementie. De brochures mogen gratis worden meegenomen.

De inloop is vanaf 19.00 uur met koffie en thee. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Meer informatie is te vinden via

👉 https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland

Wie behoefte heeft aan een luisterend oor kan ook terecht bij de Dementielijn: 0800-5088 (dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 23.00 uur).

