di 24 feb — Groenlo: 10°C • 8°–12° meer weer →

Alzheimer Trefpunt Lochem over testament en dementie

20 februari 2026 207
Alzheimer
207 keer bekeken

LOCHEM – Het Alzheimer Trefpunt Lochem organiseert in maart twee bijeenkomsten over dementie en aanverwante thema’s. De bijeenkomsten vinden plaats in het Stadshuus in Lochem en zijn vrij toegankelijk.

Advertentie
Lijst 6 OLW Oost Gelre. Een groene, sociale een eerlijke aanpak
👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening

Op vrijdag 13 maart van 10.30 tot 12.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur) is kandidaat-notaris Mandy Karssing van notariskantoor Tap & Van Hoff te gast. Zij gaat in gesprek met bezoekers over het nut en de noodzaak van een testament en levenstestament. Ook licht zij begrippen als wilsbekwaamheid en wilsonbekwaamheid toe en de relatie met dementie. Het betreft een interactieve ochtend met ruimte voor vragen. Aanmelden is niet nodig. De bijeenkomst vindt plaats in het Stadshuus, Markt 3 in Lochem.

Daarnaast staat op dinsdag 24 maart om 19.30 uur een thema-avond gepland over “Vergeetachtigheid en dementie”. Een geriater en geriatrieverpleegkundige van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix geven uitleg over mogelijke oorzaken van vergeetachtigheid en de vraag of vergeetachtigheid altijd wijst op dementie.

Met deze bijeenkomsten wil het Alzheimer Trefpunt inwoners en mantelzorgers informeren en ondersteunen bij vragen rond geheugenproblemen en dementie.

Meer informatie via: at.lochem@alzheimervrijwilligers.nl

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening

Dit heb je misschien gemist

unnamed (1)

’t Buurtschap speelt familiedrama over landgoed en familieconflict

20 februari 2026 215
2057E8~1_copyright_kampvuurconcert

Tim Akkerman en Niels Geusebroek deze zomer naar Steengroeve Theater

20 februari 2026 141
Alzheimer

Alzheimer Trefpunt Lochem over testament en dementie

20 februari 2026 207
SimoneKleinsma_Vooruit_© SetVexy_HR-SVA_5854

Simone Kleinsma en Paul Groot met ‘Vooruit’ naar Amphion

24 februari 2026 592
Maan-Copy001

Vollemaanwandeling over kerkepaden in Zieuwent

24 februari 2026 570
Vindt u dit bericht leuk?