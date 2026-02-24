Alzheimer Trefpunt Lochem over testament en dementie

207 keer bekeken

LOCHEM – Het Alzheimer Trefpunt Lochem organiseert in maart twee bijeenkomsten over dementie en aanverwante thema’s. De bijeenkomsten vinden plaats in het Stadshuus in Lochem en zijn vrij toegankelijk.

Op vrijdag 13 maart van 10.30 tot 12.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur) is kandidaat-notaris Mandy Karssing van notariskantoor Tap & Van Hoff te gast. Zij gaat in gesprek met bezoekers over het nut en de noodzaak van een testament en levenstestament. Ook licht zij begrippen als wilsbekwaamheid en wilsonbekwaamheid toe en de relatie met dementie. Het betreft een interactieve ochtend met ruimte voor vragen. Aanmelden is niet nodig. De bijeenkomst vindt plaats in het Stadshuus, Markt 3 in Lochem.

Daarnaast staat op dinsdag 24 maart om 19.30 uur een thema-avond gepland over “Vergeetachtigheid en dementie”. Een geriater en geriatrieverpleegkundige van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix geven uitleg over mogelijke oorzaken van vergeetachtigheid en de vraag of vergeetachtigheid altijd wijst op dementie.

Met deze bijeenkomsten wil het Alzheimer Trefpunt inwoners en mantelzorgers informeren en ondersteunen bij vragen rond geheugenproblemen en dementie.

Meer informatie via: at.lochem@alzheimervrijwilligers.nl

