Alzheimer Trefpunt Lochem over wanen en hallucinaties

LOCHEM – Het Alzheimer Trefpunt Lochem organiseert op vrijdag 13 februari 2026 een bijeenkomst over wanen en hallucinaties bij dementie. De ochtend is bedoeld voor partners, mantelzorgers en andere belangstellenden die hiermee te maken hebben.

Tijdens de bijeenkomst legt psycholoog Ria van Houwelingen (werkzaam bij Carintreggeland in Twente) uit wat wanen en hallucinaties zijn en hoe deze zich kunnen uiten bij mensen met dementie. Wanen zijn vaste maar onjuiste overtuigingen, zoals het idee dat er spullen worden gestolen of dat een partner ontrouw is. Hallucinaties gaan over het zien, horen of ruiken van dingen die er niet zijn, zoals beelden, geluiden of mensen.

Naast uitleg over de achtergronden van deze verschijnselen geeft Van Houwelingen praktische tips over hoe je hier als partner of mantelzorger mee om kunt gaan. De bijeenkomst is laagdrempelig en er is ruimte voor herkenning en vragen.

Het Alzheimer Trefpunt vindt plaats in het Stadshuus, Markt 3 in Lochem. De bijeenkomst duurt van 10.30 tot 12.00 uur, met inloop vanaf 10.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Contact:

Alzheimer Trefpunt Lochem: at.lochem@alzheimervrijwilligers.nl

Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411

