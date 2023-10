Koninklijke onderscheiding voor Harry Paf

GROENLO – Op maandag 9 oktober is tijdens de ledenvergadering van sportvereniging Grol in Groenlo een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Harry Paf (71). Loco-burgemeester Jos Hoenderboom had de eer deze onderscheiding te overhandigen, waarbij de heer Paf benoemd is tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De verdiensten van de heer Paf zijn opmerkelijk. Zijn jarenlange inzet als voorzitter van Volleybalvereniging Grol toont zijn toewijding aan de sport in Groenlo. Tijdens zijn voorzitterschap was hij niet alleen een steun voor de leden en de verschillende commissies, maar fungeerde ook als aanspreekpunt richting de Nevobo.

Daarnaast heeft de heer Paf van 2009 tot 2020 met trots de positie van voorzitter van voetbalvereniging Grolse Boys bekleed. Gedurende deze tijd speelde hij een cruciale rol in de fusie van de Grolse Boys met de sv Grol. Dit uitdagende proces culmineerde in een succesvolle samenvoeging, die mede door zijn vastberadenheid het voetbal in Groenlo een boost gaf. Na dit alles nam de heer Paf de rol van vicevoorzitter van de sv Grol op zich, maar heeft besloten zijn bestuurlijke taken neer te leggen.

