Avond over naoberschap in Keijenborg: samen bouwen aan de toekomst

DOETINCHEM – Op vrijdag 13 maart vindt in Keijenborg een verbindende avond plaats over het naoberschap anno 2026. Inwoners van de gemeente Bronckhorst zijn welkom in Dorpshuis De Horst om mee te praten, te luisteren en ervaringen te delen over hoe buren in de toekomst naar elkaar omkijken.

De avond wordt georganiseerd met Theater Boven Water, dat werkt met zogenoemd terugspeeltheater. In deze vorm delen bezoekers hun persoonlijke verhalen, die vervolgens ter plekke worden vertaald naar korte theatervoorstellingen met spel, muziek en improvisatie. Zo ontstaat een gezamenlijk gesprek over verleden, heden en toekomst van het naoberschap.

Centraal staat de vraag hoe het traditionele naoberschap zich ontwikkelt in een tijd waarin zorg minder vanzelfsprekend beschikbaar is. Wat betekent omzien naar elkaar vandaag de dag, en hoe kunnen de positieve waarden van het naoberschap behouden blijven of een nieuw jasje krijgen?

De bijeenkomst is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst van 17 jaar en ouder. Ook jongeren worden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen, omdat het thema direct raakt aan hun toekomst en de zorg voor ouders en grootouders.

De avond duurt van 19.00 tot 21.00 uur en is gratis toegankelijk. Wel wordt gevraagd om vooraf een plek te reserveren.

Meer informatie en reserveren:

👉 https://www.amphion.nl/theater

