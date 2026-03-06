Bachweken Lochem openen met beiaardspel en orgelconcert

253 keer bekeken

LOCHEM – De Bachweken in Lochem beginnen woensdag 18 maart met een muzikaal openingsprogramma rond het werk van Johann Sebastian Bach. Stadsbeiaardier Jan-Geert Heuvelman verzorgt zowel overdag als ’s avonds optredens in en rond de Gudulakerk.

De opening start om 10.00 uur met een Bachprogramma op de beiaard in de Gudulatoren. Bezoekers kunnen daarbij meekijken via een scherm dat – bij goed weer – onderaan de toren staat opgesteld. Om 12.00 uur is er bovendien een torenbeklimming onder begeleiding van de beiaardier. Aanmelden daarvoor kan via het VVV in Lochem.

Het officiële openingsconcert begint ’s avonds om 20.00 uur in de Gudulakerk. Heuvelman treedt dan op als organist en neemt het publiek mee langs verschillende muzikale perspectieven op het werk van Bach. Zo klinkt muziek van componisten die Bach hebben beïnvloed, gevolgd door originele orgelwerken van Bach zelf.

Ook wordt Bach belicht als arrangeur, met orgelbewerkingen van muziek van andere componisten. Tot slot staan orgelarrangementen op het programma van Bach-werken die oorspronkelijk niet voor orgel geschreven zijn. Deze bewerkingen zijn gemaakt door Dick Sanderman en Jan-Geert Heuvelman.

Met deze opzet vormt het concert de feestelijke start van de Bachweken in Lochem, een festival dat jaarlijks liefhebbers van barokmuziek naar de stad trekt.

