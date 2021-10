Wandeling Spaanse sporen, Lochemse Berg

Deel dit bericht













BARCHEM – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op zaterdag 13 november 2021 een wandeling met als thema de rijke geschiedenis van de Lochemse berg. Vooral in de herfst is er veel te zien op de berg, want het blad is grotendeels van de bomen en de mais is van het land. Van de sporen van de 80-jarige oorlog tot de sagen uit een ver verleden, alles komen we tegen. Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

Start: 14.00 uur. Duur: ca. 2,5 uur. Deelname: 5,00 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p., donateurs gratis op vertoon van een geldige GLK donateurspas. Tip van de boswachter: stevige schoenen aanbevolen. Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/activiteiten.

