Barokmuziek tijdens vesper in St. Gudulakerk Lochem

LOCHEM – Tijdens de muziekvesper op zondag 25 januari spelen Jeanette Pol (dwarsfluit) en Els Dijkerman (klavecimbel) barokmuziek in de St. Gudulakerk. De vesper begint om 19.00 uur en maakt deel uit van de reeks muziekvespers: midden in de stad, muziek en bezinning.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Bijzonder aan deze vesper is dat het koororgel tijdelijk buiten gebruik is vanwege restauratiewerkzaamheden en verplaatsing binnen de kerk. Het orgel, dat normaal een vaste rol speelt tijdens de vespers, wordt deze avond vervangen door een vleugel om de samenzang te begeleiden.

Het duo brengt barokwerken uit Frankrijk en Italië, met composities van onder anderen Jean-Baptiste Loeillet en Antonio Vivaldi. Jeanette Pol is al jarenlang een vertrouwd gezicht bij de Lochemse vespers; haar fluitspel staat bekend om de warme, verstillende klank die goed past bij de sfeer van de Gudulakerk.

De kerk is open vanaf 18.30 uur. Voor, tijdens en na de vesper is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken. De toegang is vrij; een vrije gift wordt gevraagd bij de uitgang.

Meer informatie:

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)