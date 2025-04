2e Donut Festival in Beltrum: “We dagen uit!”

BELTRUM – Op vrijdag 16 mei 2025 staat de Toltuin in Beltrum opnieuw in het teken van verandering tijdens het Donut Festival Achterhoek. Van 11.00 tot 21.00 uur is dit bijzondere festival een podium én proeftuin voor iedereen die wil bijdragen aan een duurzamere, eerlijkere en veerkrachtigere regio.

Het Donut Festival laat zich inspireren door het model van de donut-economie: een manier van denken waarbij menselijk welzijn en de draagkracht van de aarde hand in hand gaan. Het festival nodigt bezoekers uit om actief bij te dragen aan deze maatschappelijke zoektocht.

Gesprek, ontmoeting en actie

Tijdens het festival kunnen deelnemers deelnemen aan gesprekken over uitdagende stellingen als “Het kind niet centraal in het onderwijs!” of “Wat is jouw bijdrage aan de landbouwtransitie?” Er is ruimte voor ontmoeting, verdieping, het ruilen van kleding, het kopen van boeken én simpelweg plezier maken.

Het festival wordt gezien als startpunt én mijlpaal voor projecten in de regio. Een sprekend voorbeeld is Biobased Bouwen, dat vorig jaar op het festival werd gepresenteerd. Vanuit die presentatie is inmiddels een coöperatief netwerk ontstaan dat werkt aan isolatiemateriaal van akkers tot woning. De makers zijn ook dit jaar weer aanwezig.

Creatief en zonder vaste ticketprijs

Het programma zet in op actieve deelname, met ruimte voor gesprek, dans, performance en beweging. De dag wordt afgesloten met de voorstelling Heel de wereld van Steven Vromman. Tickets zijn niet aan een vaste prijs gebonden; bezoekers geven een vrije bijdrage naar draagkracht.

Aanmelden en meer informatie

📅 Datum: vrijdag 16 mei 2025

🕚 Tijd: 11:00 – 21:00 uur

📍 Locatie: Toltuin, Beltrum

🔗 Aanmelden: www.donut-festival.nl

