‘Alles is Liefde’ concert door Zanggroep Akkoord

BELTRUM – Zanggroep Akkoord nodigt u uit voor haar ‘Alles is Liefde’ concert. Deze titel vraagt om een speciale dag! Daarom bent u van harte welkom op Valentijnsdag: vrijdag 14 februari aanstaande in de Kerk van Beltrum. Aanvang 20.00 uur en om 21.30 uur is de afsluiting onder het genot van een hapje en drankje.

Zoals u van Zanggroep Akkoord o.l.v. Annemarie Hilferink, mag verwachten is het repertoire gevarieerd; bekende klassiekers maar zeker ook verrassende liederen. Van a-capella tot swingend en met extra muzikale begeleiding door Sander te Grotenhuis op toetsen en Tom Gregoor met gitaar. Daarnaast zal Mariëlla Vermeer een bijdrage leveren door het voordragen van gedichten.

Het thema van het concert zal tot zijn recht komen: ALLES is liefde! U begrijpt: dit is veel meer dan een Valentijns-concert! ‘Alles is Liefde’ concert kaarten kosten € 10,00 voor volwassenen en kinderen t/m 12 jaar betalen € 5,00.(inclusief hapje en een drankje na afloop)

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Cafetaria Dute in Beltrum en de Zuivelhoeve in Eibergen of via mailadres zanggroepakkoord@gmail.com En uiteraard via de leden van Zanggroep Akkoord.