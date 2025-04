‘Beltrum Herdenkt’ met muziek, beelden en een persoonlijk Beltrums oorlogsverhaal

BELTRUM – Op zondag 4 mei staat Beltrum stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en andere gewapende conflicten. Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat het dorp werd bevrijd. Tijdens ‘Beltrum Herdenkt’, om 18.30 uur in de kerk, organiseren de Werkgroep 4-5 mei en muziekvereniging Concordia een indrukwekkende bijeenkomst waarin muziek, beelden en een persoonlijk oorlogsverhaal uit Beltrum centraal staan.

De aanwezigen worden tijdens ‘Beltrum Herdenkt’ meegenomen in het verhaal van Beltrummer Theo Walterbos, geboren op boerderij Helbarg aan de Zwarteweg. Theo maakte de oorlog van dichtbij mee. Zijn vader was actief in het verzet en op de boerderij boden ze meerdere onderduikers een veilige plek. In het voorjaar van 1944 sloeg het noodlot toe. Het verhaal van Theo Walterbos vormt de rode draad van de bijeenkomst. Het staat symbool voor de verzetsdaden en gebeurtenissen tijdens de oorlog, én voor de vele slachtoffers die toen zijn gevallen.

‘We vinden het belangrijk dat deze verhalen verteld blijven worden, zodat ook jongeren weten wat er in Beltrum is gebeurd tijdens de oorlog. Vooral nu het tachtig jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd, hebben we samen met de 4-5 mei-commissie besloten om op deze manier een herdenking te organiseren’, vertelt Nicole Orval van muziekvereniging Concordia.

Beelden, zorgvuldig geselecteerd door de Historische Werkgroep Beltrum, en passende muziek van Concordia maken de bijeenkomst tot een indrukwekkend geheel.

Radiofragmenten en Beltrumse slachtoffers

Het eerste muziekstuk van Concordia, onder leiding van dirigent Henk-Jan Heijnen, laat horen hoe de sfeer in de wereld omslaat, waarna de oorlog uitbreekt. De daaropvolgende muziekstukken worden afgewisseld met het verhaal van Theo Walterbos. Op een groot scherm wordt daarbij beeldmateriaal getoond van Beltrum en andere plaatsen tijdens de oorlog.

In het stuk ‘1944’ zijn originele radiofragmenten te horen die een indruk geven van de situatie in Nederland, tachtig jaar geleden. In het slotstuk worden de namen van de Beltrumse oorlogsslachtoffers opgelezen en herdacht.

‘De combinatie van muziek, beelden en het aangrijpende verhaal van Theo Walterbos maakt het tot een herdenkingsbijeenkomst waar je echt stil van wordt. Het is een eerbetoon aan alle slachtoffers’, aldus Orval.

Twee minuten stilte

Na afloop zijn alle aanwezigen uitgenodigd bij het oorlogsmonument. Hiervoor vormen kinderen van basisschool De Sterrenboog een pad van de kerk naar het monument. Op school, samen met bewoners van De Hassinkhof, hebben zij harten en handen gemaakt die ze onderweg vasthouden.

‘Jong en oud is welkom bij zowel de bijeenkomst in de kerk als bij de ceremonie bij het monument. Daar hijsen we de vlag halfstok, zijn we om 20.00 uur twee minuten stil en worden er kransen gelegd. Ook wordt dan een persoonlijk verhaal voorgelezen van een Beltrumse die als kind de oorlog meemaakte en daar nog levendige herinneringen aan heeft’, vertelt Orval.

Expositie ‘Bezet en Bevrijd Beltrum’

‘Beltrum Herdenkt’ begint om 18.30 uur in de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemingkerk, Mariaplein 4 in Beltrum. Na de herdenking bij het monument is er gelegenheid om in de kerk koffie te drinken.

Ook is dan de expositie Bezet en Bevrijd Beltrum te bezichtigen, samengesteld door de Historische Werkgroep Beltrum. Eigen materiaal is aangevuld met stukken van andere personen en organisaties. De expositie geeft een beeld van de gebeurtenissen tijdens de bezetting en bevrijding van Beltrum, waaronder verhalen over oorlogsslachtoffers, vliegtuigcrashes en de bevrijding door de Britten. Er zijn ook foto’s en krantenknipsels uit die periode te bekijken.

Kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben posters gemaakt over de bevrijding. Ook deze zijn onderdeel van de tentoonstelling.

De expositie is te bezoeken op zondag 4 mei van 18.00 tot 22.00 uur en op maandag 5 mei van 10.00 tot 18.00 uur. Zowel de expositie als ‘Beltrum Herdenkt’ zijn vrij toegankelijk.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in