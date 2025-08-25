Beltrum viert 65 jaar Festunique met corso, jubileum en nieuwe activiteiten

BELTRUM – Het Beltrumse volksfeest Festunique staat dit jaar extra in het teken van traditie én vernieuwing. Op zondag 7 september vindt de 65ste editie van het bloemencorso plaats, met daaromheen bijzondere jubileumactiviteiten.

Centraal staat het corso zelf, dat al decennialang de trots van Beltrum vormt. Ter ere van het jubileum is op het feestterrein een historische tijdlijn te zien, uitgewerkt op bouwhekdoeken. Bezoekers wandelen langs foto’s van iconische wagens, zwart-witbeelden uit de beginjaren en mijlpalen die het corso groot hebben gemaakt. “Het is een eerbetoon aan 65 jaar vakmanschap en saamhorigheid,” aldus de organisatie.

Fietsroute langs bloeiende velden

Nieuw dit jaar is een 43 kilometer lange fietsroute langs dahliavelden in Beltrum, Eibergen en Rekken. Tot en met oktober kunnen bezoekers genieten van een kleurrijk landschap vol dahlia’s, zonnebloemen en mosterdbloemen. Een flyer is verkrijgbaar bij het Toeristisch Informatiepunt in Eibergen.

Losse Flodders 50 jaar

Ook wagenbouwgroep Losse Flodders viert feest: de groep bestaat vijftig jaar. In 2024 behaalden ze nog de eerste prijs met de creatie Airship, opgebouwd uit 145.000 bloemen. Het jubileum wordt gevierd met een eigen tentfeest, waar oud-leden en supporters herinneringen ophalen.

Festunique begint zondag 7 september om 13.00 uur. Het belooft een mix van historie, spektakel en feest voor jong en oud.

📅 Zondag 7 september, vanaf 13.00 uur

📍 Beltrum

💶 Toegang gratis

🔗 www.festunique.nl

