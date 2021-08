Festunique 2021: een unieke wandelroute

Deel dit bericht













BELTRUM – Door te denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen, is het ook dit jaar weer gelukt om een unieke editie van Festunique te organiseren. Met dank aan vele vrijwilligers zal er op zondag 5 (vanaf 14:00 uur), maandag 6 en dinsdag 7 september een alternatief corso zowel wandelend als per fiets gratis te bewonderen zijn in Beltrum. Alle corsowagens staan dit jaar in een route van ongeveer 3 kilometer op loopafstand in het dorp en is de route ook dit jaar weer ’s avonds verlicht.

In 2020 kwam ‘Festunieker’ nog uit de koker van de organisatie. Een route door het buitengebied van Beltrum die met de fiets én auto begaanbaar was, zowel overdag als ‘s avonds. Langs de route stonden verschillende dahliakunstwerken gepositioneerd waar de bezoekers van konden genieten. Met meer dan 3000 bezoekers was het een geslaagde editie, maar hunkert de Beltrumse wagenbouwer sinds die editie ook weer naar het bouwen van rijdende corsowagens bleek uit de gevoerde overleggen. Helaas bleek ook dat laatste de laatste weken niet haalbaar in verband met de huidige coronamaatregelen.

“Als we niet met de wagens een rondje kunnen maken, kan dan het publiek geen rondje maken?” was direct de opvatting van meerdere wagenbouwers uit het dorp. Dat bleek een goed en verantwoord idee. Vandaar dat er dit jaar een coronaproof wandel- en fietsroute is georganiseerd, die je langs alle wagens én de mooiste plekjes van Beltrum leidt. Op zondagmiddag zal burgemeester Joost van Oostrum het alternatief corso openen bij De Hassinkhof. Tevens zijn er op zondag ook theateracts langs de route.

Langs verschillende mooie plekjes van Beltrum

De route leidt de bezoeker door het hele dorp en laat verschillende mooie plekken zien die Beltrum rijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het nieuwe park De Stroet (een aanrader voor de kinderen), maar ook het vernieuwde sportcomplex en het dorpsbos. Op zondag (vanaf 14:00 uur), maandag en dinsdag zullen de verschillende paden en de dahliakunstwerken tot 22:00 uur verlicht zijn. Bereid je voor op een sfeervolle, unieke tocht door Beltrum. Het is voor alle drie de dagen niet nodig om je hiervoor aan te melden. Mocht je nu tijdens of na de route een droge mond hebben van het vergapen, dan kun je bij Café Dute of De Spilsoos je dorst lessen (tijdens de openingstijden)!

Gratis routeboekje bij Café Dute & de Spilsoos

Dit jaar ken men starten bij Café Dute en (sportkantine) de Spilsoos en is er een centraal parkeerterrein ingericht aan de Mr. Nelissenstraat (zoals elk jaar). Bij elk startpunt kan een gratis routeboekje worden opgehaald. In dit boekje staat meer informatie over het ontstaan van deze editie, een beschrijving van de corsowagens en natuurlijk een kaart met de route. De route volgen is gratis, wel vraagt de organisatie om een vrije gift, te deponeren in de potten bij de startpunten of te geven middels een QR-code die in het routeboekje staat. Met deze bijdrage hopen de vrijwilligers de kosten te dekken en de wagenbouwers een extra steuntje in de rug te kunnen geven! Het feestterrein is helaas niet vrij toegankelijk in verband met de kaartverkoop die inmiddels is gesloten. Nagenieten van het alternatief corso kan wel bij de bovengenoemde horecapunten, maar kan men ook naar het kermisterrein voor een ritje in de botsauto’s of het Lunapark. Hierdoor wordt het een dagje uit voor het hele gezin!

Algemene coronamaatregelen van kracht

Tijdens Festunique wordt aan iedereen vriendelijk verzocht om zich te allen tijde aan de voorgeschreven maatregelen te houden. Houd 1,5 meter afstand, voorkom groepsvorming bij de kunstwerken en blijf thuis bij klachten. Neem eigen verantwoordelijkheid, voor een gezamenlijke belevenis. We hopen jullie allemaal te zien in Beltrum!

Festunique vindt plaats op zondag 5 september van 14:00 tot 22:00 uur, maar is ook op maandag 6 en dinsdag 7 september geopend. Kijk voor meer informatie op www.festunique.nl.