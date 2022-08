Festunique in Beltrum weer als vanouds vol verrassingen 

BELTRUM – Festunique, hét evenement vol verrassingen, bruisend spektakel en saamhorigheid tussen jong en oud komt er weer aan! Op zondag 4 september zal Beltrum bol staan van straattheateracts, live muziek en prachtige dahliawagens waaraan al maanden hard wordt gewerkt. Festunique trekt al sinds haar eerste editie in 2012 uiteenlopende bezoekers die uitkijken naar een dagje gezelligheid en uniek vermaak. De organisatie streeft dit jaar naar nóg meer variatie en een aantrekkelijke programmering, zodat het doel van het festival – een leuke dag voor jong en oud – weer met vlag en wimpel behaald kan worden.

Na twee jaar corona en verschillende edities van Festunieker is er dit jaar weer een ‘ouderwetse’ editie van Festunique in het verschiet. Beltrum maakt zich op voor een dag lang genieten van uiteenlopend vermaak. Gezinnen, vriendengroepen, kinderen, campinggasten, jonge en oudere stellen; allen trekken zij erop uit om te genieten van indrukwekkende acrobatiek, geestige grappenmakers, dahliakunst op wielen of gewoon een gezellig drankje aan de (buiten)bar.

Bloemencorso

Zoals elk jaar gaat Festunique om 13:00 uur van start met verschillende straattheateracts. Liefhebbers van indrukwekkende dahliawagens zullen vanaf 14:00 uur op hun wenken bediend worden. Vanaf dat moment trekt er een bonte stoet van 10 grote dahliawagens, vele kinderwagentjes en een opzwepende muziekwagen door de straten van Beltrum. Het mooie aan dit Beltrumse bloemencorso is dat de inzet en de passie van de bouwers bijna voelbaar wordt als de wagens langs het publiek trekken.

Onder andere melkkoe Bertha48, het fundament van de Nederlandse voedselproductie, komt naar Beltrum. Ook wordt er dit jaar gedoken naar grote dieptes en kun jij misschien wel een prijs winnen tijdens touwtje trekken. Met maar liefst 1,3 miljoen dahlia’s die dit jaar op de Beltrumse wagens worden geplakt belooft het bloemencorso weer een adembenemend spektakel te worden!

Straattheater & live muziek

Festunique zou Festunique niet zijn als er geen unieke theateracts en pakkende live muziek aanwezig zou zijn. Zo heeft Beltrum dit jaar ’s Aladdin de schoenenpoetser weten te strikken. De beats van Mista Beatz zal voor hilarische momenten zorgen en ’s avonds zal het feest in de feesttent losbarsten onder muzikale leiding van Fif-teen, Hiltop Howlers The Euros en DJ DouBBle B.

Dorpsontbijt

Na Festunique zal het kermisterrein plaatsmaken voor het Volksfeest. De maandag zal net als elk jaar in het teken staan van de prijsuitreiking van het bloemencorso en op de dinsdag wordt er weer geschoten om tot een nieuw koningspaar van Beltrum te koning. Een extra toevoeging dit jaar is het dorpsontbijt. Op dinsdag 6 september kan het hele dorp ‘gratis’ gaan ontbijten bij het vertonen van een entreebewijs. Dit entreebewijs is tot en met vrijdag 2 september te halen bij Coop, Café Dute en Bakkerij Stroet.

Natuurlijk is dat nog lang niet alles. Laat u daarom verrassen door de talloze bruisende ideeën die ook dit jaar weer de basis vormden voor Festunique. Met saamhorigheid als belangrijk thema zullen er voor jong én oud bijzondere ervaringen op het programma staan. Op www.festunique.nl zijn de details van het evenement te vinden. Mis het niet en kom op zondag 4 september naar Festunique in Beltrum!

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....