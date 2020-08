Fif-teen verkoopt Beltrumse cakes

BELTRUM – Wat eigenlijk het kermisweekend van Beltrum zou moeten zijn verloopt dit jaar, door toedoen van corona, behoorlijk anders. Om toch een feestelijk tintje te geven aan dit normaal gesproken zo kleurrijke weekend organiseert zanggroep Fif-teen een cakeverkoop in samenwerking met Bakker Stroet.

Op zaterdag 5 september van 8:30 tot 16:00 uur kunt u op het Mariaplein in Beltrum terecht voor een overheerlijke speciale Beltrumse cake, gebakken door Bakker Stroet. Als de voorraad het toelaat zal er die dag ook huis-aan-huisverkoop in Beltrum plaatsvinden.

Een cake kost € 4,00. Het is ook mogelijk om van tevoren uw bestelling door te geven per mail. Stuur uw naam, adresgegevens, 06-nummer en het aantal cakes dat u wilt bestellen naar fifteen-beltrum@hotmail.nl, dan wordt uw bestelling op zaterdag 5 september bij u thuisbezorgd. Betaling verloopt bij voorkeur via een Tikkie per telefoon. Op = op!

