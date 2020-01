Frühshoppen in Belhamelshoes

BELTRUM – Als het aan Prins Jelle en Adjudant Pascal ligt gaat het dak er op zondag 19 januari helemaal af. Ze hebben er “onmunig zin an”, zoals ze zelf zeggen. Met de leus ‘Gef alles en blief waj bunt, geniet zoveul aj kunt’ voeren ze campagne tijdens de carnaval. Carnavallisten uit de hele regio zijn weer van harte welkom in het Belhamelhoes. Ze komen er graag, deze carnavallisten, want het programma van Frühshoppen bij de Belhamels is altijd een unieke combinatie van humor, gemoedelijkheid, muziek, proosten met gerstenat en ludieke escapades.

Om 11.00 uur start het Frühshoppen in het Belhamelshoes, zaal Spilman. Het programma begint met het officiële gedeelte, waarbij er nader kennis gemaakt wordt met de Prins Jelle en Adjudant Pascal. Over en weer worden er door de hoogheden ’leuke en scherpe zegjes met een knipoog’ gedaan. Daarbij horen ook ludieke presentjes waarmee dikwijls ook nog even een steek onder water wordt gegeven. “Het is zo gaaf om dit mee te mogen maken, we hebben er écht zin an”, vertelt Prins Jelle. “Tijdens de voorbereidingen hebben we al veel gelachen en als het aan ons ligt wordt het een geweldige dag!”

De dag zal verder muzikaal worden opgeluisterd door het huisorkest van de Belhamels, Valse Loch. En natuurlijk zal ook een spetterend optreden van de Belstars, de dansgarde van de Belhamels, niet ontbreken in het programma. Na het officiële gedeelte zal niemand minder dan DJ Luppie de zaal nog even flink op de kop zal zetten. Hét moment om nog eens te proosten op een gezellige en goede carnavalstijd!

Plaats van handeling: Residentie Belhamelshoes – Spilman te Beltrum

Datum: zondag 19 januari 2020

Aanvang: 11.00 uur