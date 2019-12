Midwinterconcert jubileumkoor Kiddoesj en Concordia Beltrum

Gepubliceerd op 14 december 2019 om 12:38

BELTRUM – Koor Kiddoesj uit Beltrum bestaat dit jaar 50 jaar. Ter gelegenheid daarvan geeft het koor samen met harmonieorkest Concordia uit Beltrum een ‘Midwinterconcert in kerstsfeer’ op zaterdag 21 december in de kerk in Beltrum.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee klaar. Het concert begint om 20.00 uur.

Kiddoesj staat onder leiding van dirigent Hugo Klein Severt en pianist Frank Sterenborg. Harmonieorkest Concordia staat onder leiding van Henk Jan Heijnen. Voor bezoekers die minder goed ter been zijn of in een rolstoel zitten, worden vooraan in de kerk plaatsen vrij gehouden.

De entree is vrij, een vrije gift wordt zeker op prijs gesteld.