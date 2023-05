Muziektheater Øsen & Angoan brengt het boerenleven tot leven in ‘Veuruut noar Vrogger’

BELTRUM – Muziektheater Øsen & Angoan presenteert: ‘Veuruut noar Vrogger’, een vervolg op het succesvolle stuk van vorig jaar. In het laatste volle weekend van juni wordt het openluchttheater opgevoerd in het Toltuintheater, waarbij het echte verhaal van 70 jaar boerenleven centraal staat. Het stuk is gebaseerd op actuele en waargebeurde verhalen uit Lievelde, Groenlo en Ruurlo en brengt humor, emotie en herkenbare muziek samen. Het belooft een feest der herkenning te worden.

Boer Gunnewiek en caféhouder Brink zijn de stamvaders in het verhaal en maken zich zorgen over de toekomst. Achterkleinzoon Bennie is een bio-boer en restauranthouder, maar is dat de toekomst? In Lievelde strijden een bio-boer en een vleeskalveren-boer tegen elkaar. In Groenlo leeft Hans Kamperman, die strijdt voor de legalisering van de hennepteelt en een kleine rol in het stuk speelt. In Ruurlo gaat fotografe Erika Klein Kranenbarg met de pet rond langs boerenkinderen. Twee boerenkinderen spelen een cruciale rol met de pet.

Muziektheater Øsen & Angoan is een combinatie van openluchtspel, film en muziek en wordt opgevoerd op het platteland, op de plek waar het over gaat. Het Toltuintheater in Voor-Beltrum biedt plaats aan 750 mensen, die kunnen genieten van de show terwijl ze zitten op een gemakkelijke stoel. Het publiek kan ook genieten van hapjes en drankjes en er is een ‘Preuf’-weide waar het platteland zich presenteert en waar bezoekers meer informatie over onderwerpen uit het stuk kunnen krijgen.

Kortom, ‘Veuruut noar Vrogger’ is een bijzonder evenement dat je niet mag missen. Het wordt opgevoerd op 23, 24 en 25 juni en tickets zijn verkrijgbaar op www.TolTuinTheater.nl, Schuurmansweg 3a – 7156 SK Beltrum. Een cadeaubon voor Moederdag is ook beschikbaar op de website.

